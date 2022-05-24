台中一名人夫與妻子新婚1年，某天查看妻子手機時發現反常上鎖，詢問之下妻子坦承與大學男同學出軌，在摩鐵開房享受肉體歡愉，他難以接受婚姻變調，憤而向該男提告求償。台中地院審結，判該男須賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張與妻子自2020年3月結婚至今，同年6月生下一子，2021年間他發現妻子突然將手機上鎖，經詢問，妻子才坦承與大學同學周男去摩鐵開房間，他事發至今仍難以置信婚姻怎會變成如此，不滿婚姻與配偶權遭侵害，遂向周男提告求償100萬元。

對此，周男辯稱，他不記得有與人妻發生性關係，他雖曾傳送「想要那個，哥來幫你哈哈」、「我也愛你」等訊息，但所謂「那個」僅是表達可以找他聊天，而「我也愛你」是指想當人妻的靠山，不要讓人妻覺得自己獨自一人，反控人夫婚姻感情不佳，沒能努力維護婚姻圓滿，也有過失，理應不得求償。

台中地院法官勘驗證據，認定周男訊息中的「那個」是指性行為，不採信其辯詞，衡量人夫與妻子才新婚1年半，尚有育子、婆媳磨合等等方面需要溝通，及雙方社經地位等一切情狀，判周男須賠20萬元為適當。可上訴。