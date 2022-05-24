日前竹北市1名婦人求助，家中5歲快篩陽幼童出現發高燒等情況，竹北派出所緊急派員警開道協助引導，迅速將5歲幼童送至急診室就醫。立法委員林為洲為感謝員警，今至竹北派出所捐贈快篩試劑100份、粽子100顆、咖啡100包，為員警加油打氣，象徵他們「勤務100分！」

竹北派出所21日接獲1名63歲的婦人載著快篩陽性5歲幼童至醫院就醫，因幼童出現高燒、心跳加速、嘔吐等情形，家屬慌張且不知醫院正確位置，為避免延誤就醫，派出所緊急協助開道引導，讓原本約20分鐘的車程，縮短至6分鐘，平安送至急診室就醫。

立法委員林為洲得知此事，除了肯定員警的機警，也親自到竹北派出所捐贈物資，他表示，感謝警察在人民需要協助時挺身相助，齊心共度嚴峻疫情，「有你們真好！」

林為洲說，竹北市的兒童急診主要由東元綜合醫院、中醫大新竹附醫、新竹台大生醫竹北院區等3家醫院輪值，他也強調，小朋友若出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94％、肢體冰冷或皮膚斑駁或冒冷汗等6種情況，應立即就醫。