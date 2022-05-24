總統府疫情燒不停，總統府發言人張惇涵今（24）日表示，總統府新增5名確診案例，包括：4名總統府員工及1名憲兵。

這波本土疫情爆發以來，總統府幾乎每天都有新疫情。張惇涵表示，新增4名總統府員工及1名憲兵。該名憲兵因於休假期間確診，故無營區內密切接觸者。

他說，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。