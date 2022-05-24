澎湃新聞24日報導，《中國民航報》頭版23日刊發了大陸民航局空管局長車進軍署名文章《建立「基層吹哨、領導報到」工作機制，爭當守衛飛行安全的空管人》。稍早，一系列關於建立安全「吹哨人」行動，已然展開，13日民航局長馮正霖在月度安全運行形勢分析會提出，一線員工要敢做「吹哨人」，各級領導幹部要歡迎「吹哨人」，有效防止各類「黑天鵝」、「灰犀牛」事件發生，「哪裡不穩，哪裡就吹哨」。隨後，19日下發《關於落實安全「吹哨人」有關要求，更好防範安全風險隱患的通知》，從七個面向提出具體要求。

車進軍強調，「『吹哨人』制度是對原有自願報告制度的補充完善，更是從被動安全向主動安全轉變的進一步深化。特別是在當前複雜嚴峻的安全形勢下，鼓勵吹哨、歡迎吹哨有利於調動一線幹部職工共同發現問題、解決問題，進而堵塞安全漏洞，保障飛行絕對安全。」

「空管系統廣大幹部職工要堅決貫徹民航局黨組工作要求，建立健全『基層吹哨、領導報到』工作機制，使吹哨成為一種自覺行動，成為一種制度安排，努力爭當保障民航飛行安全和民眾生命安全的『吹哨人』。」

文章表示，民航安全運行的根基在一線，風險防範的關鍵在一線。要發揮「基層吹哨、領導報到」工作機制作用，更好鼓勵、歡迎、支持幹部職工當好保障飛行安全的「吹哨人」，做到基層發現問題，領導及時回應解決，不斷推動安全管理向基層延伸、向縱深發展：一是要處理好普遍性和特殊性的關係。二是要處理好主要矛盾和次要矛盾的關係。三是要處理好領導和群眾關係。

關於如何建立健全「基層吹哨、領導報到」工作機制，車進軍指出：一要堅持嚴管厚愛、正向激勵。二要堅持黨政工團齊抓共管。三要堅持宣傳教育、正面引導。

車進軍曾任華東地區管理局黨委書記、副局長等職，2014年起擔任民航局空管局局長、黨委副書記。

民航局空管局全名稱「中國民用航空局空中交通管理局」，是大陸民航局管理全國空中交通服務、民用航空通信、導航、監視、航空氣象、航行情報的職能機構。現行管理體制為民航局空管局、地區空管局、空管分局（站）三級管理。民航局空管局領導管理民航七大地區空管局及其下屬民航各空管單位。