45歲大S（徐熙媛）日前與韓團「酷龍」52歲成員具俊曄在台灣享受新婚時光，隨著具俊曄在5月初飛往紐約工作，小倆口便相隔兩地，而具俊曄結束紐約工作後，則悄悄回韓國，具俊曄今（25日）還驚喜宣布，下個月要在韓國舉行個人DJ秀，並邀請粉絲一起到泳池狂歡。

具俊曄稍早在IG曬出宣傳照，宣布在6月9日將以「DJ KOO」的身分，在全州市的飯店舉行1個小時的個人DJ秀，具俊曄邀請粉絲一起到泳池狂歡，消息一出也吸引網友留言：「祝姐夫演出順利」、「Oppa祝演出順利 快回來Taipei（台北）哦」、「期待姊夫早日返台」。

大S今年2月低調嫁給24年舊愛具俊曄，小倆口在3月公開認愛後，具俊曄隔天就追愛飛抵台灣見大S，兩人相隔多年終於重逢的愛情故事，在台韓兩地傳為佳話，儘管大S閃婚、先斬後奏，一度惹怒媽媽，所幸母女已和好，S媽才態度軟化，並在大S的豪宅和韓國女婿相見歡。

S媽日前登上王偉忠主持的廣播節目也透露，他都叫具俊曄韓語的兒子，S媽也對女婿的行程瞭若指掌，她表示具俊曄結束紐約工作後，會回韓國看媽媽，S媽說：「不然人家母親會覺得，兒子怎麼被人拐走了？」看來S媽和新女婿的互動已相當不錯。