近來有不少民眾向高雄市議員黃明太陳情，指警察在台28線田寮路段、台17線等路段都站得很隱蔽，疑似向民眾搶錢，黃明太說，警察執法要光明正大，不要躲躲藏藏。湖內警方對此表示，已經找議員溝通過，未來也會要求警員站出來一點，給民眾看得到，避免疑慮。

黃明太表示，最近許多民眾針對警察的交通執法頗有怨言，他將民情反映給市長陳其邁。陳其邁頗重視這問題，並交辦警察局檢討。

黃明太指出，在台28線、台17線與路竹台1線等，不時發現警察執法，但他認為，警察應該對易肇事路段做重點取締，避免擾民。且在執法過程應光明正大，一切以人民安全為考量，不能將民眾當提款機。

湖內警方說，警員在測速地點前100至300公尺會立告示牌，且警方選擇拍照的地點並非隱匿，是基於安全的考量而選擇該區域執法，有規定不可在慢車道拍照，避免被車輛波及。未來會請警員在做測速執法時站在比較明顯的地方，同時也籲請民眾減速慢行，避免發生交通事故與憾事。