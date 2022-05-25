3機「洗碗機、掃地機、烘衣機」救婚姻！1名女網友日前暴怒稱已警告丈夫3次要洗碗，對方仍屢次不洗，她最後一怒之下拿丈夫副卡買了1台6萬8千元的洗碗機，喊「我用錢解決洗碗問題，你不想洗碗那就付錢解決問題」，讓網友笑說「能用錢解決的事，都是小事」、「早該買了，省著吵架」。

「我警告你三次，累積三次讓我不爽就讓你付錢」該名女網友在臉書「靠北老公2.0」發文表示，她與丈夫商量好洗碗筷是丈夫的工作，近期她屢次看到未洗的碗筷，她陸續提醒了對方3次，最後忍無可忍，「既然每次都要我提醒，那我就花錢讓你得到教訓」，她因此選擇用「錢財」讓對方學乖。

女網友已警告丈夫3次要洗碗，對方仍屢次不洗，她一怒拿丈夫副卡買1台6萬8千元的洗碗機，喊「我用錢解決洗碗問題，你不想洗碗那就付錢解決問題」。（翻攝自臉書「靠北老公2.0」）

該女網友說，她決定拿丈夫信用卡的副卡，直接去百貨公司買了1台價值6萬8千元的洗碗機，她說平時該張副卡就是丈夫讓她買家用品與必需品，因此她花得心安理得，最後PO文說「我用錢解決洗碗問題，你不想洗碗那就付錢解決問題」。

其他網友留言笑說「至從自動洗碗機跟掃地機器人出世後，不知道拯救了多少個即將破碎的家庭，真是個好發明」、「能機器解決的事情，早該買了，省著吵架」、「三機救婚姻」、「他一定很高興他的工作可以被機器取代」、「身為男人不得不說，只要能用錢解決的家事，都不是事，就不用報備了」、「就算有洗碗機，看樣子他應該是連碗都懶得放進去」、「漂亮有魄力」、「這是好東西，我老婆也一直要買」。