0830:半島電視台（Al Jazeera）報導，土耳其總統外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）在與芬蘭與瑞典的外交代表團會談後堅稱，除非採取具體措施解決安卡拉的意見，否則土耳其將繼續反對兩個北歐國家加入北約。

卡林說，安卡拉在提出兩國取消武器禁運得到了「積極的回應」，他補充，土耳其還希望從瑞典引渡28名「恐怖主義」嫌疑人，從芬蘭引渡12名。

早前土耳其指責芬蘭與瑞典窩藏土國所謂的「恐怖分子」，即庫德工人黨（PKK）與伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）的追隨者。

針對西方政治家建議烏克蘭放棄部分領土以和俄羅斯達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）25日怒斥這些人無視烏克蘭的利益。（資料照／美聯社）

0750:季辛吉建議放棄領土給俄 澤倫斯基火大回應了

半島電視台（Al Jazeera）報導，針對包括美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在內等西方政治人物建議烏克蘭放棄部分領土、放棄俄軍已佔領的烏克蘭土地以達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在25日深夜的演說中怒斥，稱那些「偉大的地緣政治家」無視烏克蘭人的利益，無視實際上生活在這片領土的數百萬人，以換取「幻想中的和平」。

他更將這些政治家與1938年割讓領土給希特勒（Adolf Hitler）、期望避免爆發二戰的政治家相比。