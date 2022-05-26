北市一名劉姓男子前年與一對情侶在家嗑藥與喝酒，情侶接連昏迷，未料，劉男色性大發，偷偷性侵且內射女方，經女方清醒後發覺下體流出精液，但男友仍在昏迷中，才驚覺自己遭性侵。案經上訴，高等法院維持一審判決，依妨害性自主罪，判其3年10月徒刑。

判決書指出，劉男2020年9月間受邀至一對情侶家中作客，接著劉男邀約2人返回他家續攤，劉男則提供藥物給情侶，2人在藥物與酒精催化下不支倒地，豈料，劉男發現有機可乘，便偷偷性侵女方。

女方控訴，她在昏迷之際隱約感覺到有人正在與她發生關係，但無力抵抗，也不知道是何人，直到清醒之後去上廁所，下體流出精液，但男友仍在睡覺，僅有劉男清醒，她才驚覺自己遭到性侵，崩潰報警提告。

一審法院審理時，劉男否認性侵，辯稱是合意性交，但當時法官勘驗對話紀錄時，發現女方男友曾質問劉男是否性侵，但劉男沒否認，認定劉男只為了逞個人私慾，不尊重被害人的性自主權，造成被害人身心難以抹滅的傷害，考量其否認犯行，未達成和解等，依乘機性交罪，判3年10月徒刑。案經上訴二審，高等法院認為原審無違誤，維持原判。可上訴。

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