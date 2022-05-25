江男驚覺妻暫住娘家返家後，手機都上鎖，質問才知男子「小周」載她到汽車旅館嘿咻，還傳「想要那個，哥來幫你哈哈」等曖昧訊息，怒告「小周」求償。「小周」辯稱是純聊天，法官認定逾越男女分際，判賠20萬元，仍可上訴。因江妻供稱，她多次推開，說「不要」，是被迫發生性關係，法官另告發「小周」涉犯妨害性自主罪嫌，由檢方偵辦。

中市江姓男子在2020年結婚，妻在隔年6月間生子，洪妻9月間回娘家暫住，同月30日返家。江男發現妻的手機改為上鎖，質問竟發現戴了綠帽，男子「小周」與妻嘿咻，還傳曖昧訊息，怒告「小周」侵害配偶權，求償精神撫慰金100萬元，堅稱不管判賠多少，捐一半做公益，要讓他付出代價。

江妻說，她大學期間認識「小周」，稱他「哥哥」，兩人沒交往過，她認識老公後，已1、2年沒跟他見面。因「小周」要求她一定要當面還錢，她才邀他到娘家接她回台中，沒想到回到台中，「小周」直接載她去汽車旅館，她沒防備心，被「小周」拉進懷裡，還多次推開說「不要」，自認性行為有點被迫，她在生理期APP於當天畫上愛心，就表示同房過。

「小周」辯稱，他不是第三者，不記得在汽車旅館有無發生性行為，他在Line留言「我也愛你」、「想要那個，哥來幫你哈哈」等語，表達要當她的靠山，想要的話可以找他聊天，並反咬江男偷情、打老婆，並情緒勒索。

「小周」辯稱，不能僅因一兩句話就認定逾越社交分際，否則有違憲法保護的言論自由、重視以獨立個體為基礎的性自主決定權。

法官認定「小周」與江妻發生性行為屬實，曖昧留言也是指性行為，逾越社交分際，江男家庭、婚姻權比「小周」的言論自由跟性自主決定權更應受到保護，判「小周」賠償20萬元，且以「小周」可能是在違反江妻意願下發生性交，為求慎重予以告發另涉妨害性自主罪嫌。

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