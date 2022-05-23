桃園市1名人妻因懷疑老公外遇，將針孔裝在PS5的盒子裡面，放在老公房間，果然當晚就拍下老公與小三愛愛的畫面，不料卻遭小三反控對方未經允許拍攝他人身體隱私部位，桃園地院法官依妨害秘密罪判人妻拘役50日。

據判決書指出，桃園市1名人妻懷疑老公外遇，於110年4月，將PS5的紙盒挖洞，把針孔攝影機藏在裡面，放在老公的房間，且鏡頭正對床鋪，當晚9時許就拍下老公和小三性愛畫面，怒告小三侵害配偶權，怎料她將竊錄證據提交時，反遭小三控訴她無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位。

人妻表示，她確實未經小三及老公的允許裝設針孔攝影機，但辯稱她是怕國小的小孩發生意外才用PS5的盒子，挖一個小洞後將針孔在裡面並黏死，事後才坦承是因為懷疑老公外遇才裝針孔，在當天晚上就拍到老公和小三在床上發生性行為。

小三主張人妻非法取得證據，認為對方未經允許拍下她裸體的過程，因此反控對方妨害秘密。

桃園地院法官審理時，認為人妻未經小三同意擅自裝設針孔攝影機，藏匿於箱子當中，放在老公的房間，還將針孔正對著床的方向拍攝老公及小三的身體私密部位，侵害他人的隱私，認定人妻欠缺對隱私權的尊重，考量人妻坦承犯案，且已有悔過之意，依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處拘役50日，得以科罰金，以新臺幣1仟元折算壹日。