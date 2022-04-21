一名有毒品前科的侯姓男子，利用網美照片1人分飾2角，在網路上約男網友騙砲，109年7月間，侯男自稱自己是某藝校人員，要徵求人體模特兒，在捷運站搭訕一名男高高中生，帶到公園廁所驗尺寸後，又以要看生殖器勃起比例為由，帶回家中後強行性侵。法官審理後，依強制性交罪判處侯男4年有期徒刑。

根據判決書，侯姓男子在民國109年7月24日上午，在北市捷運忠孝新生站見當時身穿高中校服的某高中生A男，並邀約A男擔任其作畫之人體模特兒獲得應允。當時侯男以需察看他生殖器完全勃起之比例為由，提議一同前往工作室，A男不疑有他，隨同前往。

但A男抵達後愈想愈不對，表達想要離去，但侯男卻表示，需再次射精後始能離開，逼A男自行打手槍，但卻始終無法射精，未料這時侯男獸性大發，強行抓著A男下體，逼對方進行肛交。

當時A男不斷抗拒，但侯男卻直接對A男進行口交，甚至將對方留置在屋內，當時A男一直想要離去，但侯男卻恐嚇必須進行性行為一次才可以離開，A男因現場見到侯男施用毒品，情緒相當激動，導致他心生畏懼不敢積極反抗，又遭到侯男性侵，事後才向父親哭訴報警。

侯男落網後，堅稱發生性行為是你情我願，過程中A男並未呼救或拒絕，況且A男離開時，還在1樓大廳與他擁抱告別，可見雙方是合意發生性行為。

台北地院法官審酌，A男獨自一人待在被告家，身處陌生環境不敢輕易反抗，從事後A男情緒暴怒及畏懼看來，顯然是遭到強迫發生性行為的，依強制性交罪判處侯男4年有期徒刑；