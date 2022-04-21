在高雄連鎖大賣場上班的張姓男保全多次向實習的未成年女學生告白不成，竟惱羞成怒，午休時間持刀直接將女學生強拉至機房性侵得逞。為了怕女學生報警，張男完事後還特地拍下裸照，甚至用沙拉拖清洗女學生下體。高雄地檢署今依妨害性自主罪，將張男起訴。

張男今年1月13日喜歡上來賣場實習的女學生，透過臉書不斷私訊女學生告白，女學生不堪其擾，直接將他封鎖，沒想到此舉竟讓張男惱羞成怒。

張男因為愛慕女學生，早已偷偷觀察女學生在賣場的作息，熟知女學生每天中午午休時間，一定會到地下室一樓上廁所。今年1月26日張男上班前，特地備妥水果刀、沙拉拖、衛生紙等物，中午時在地下一樓埋伏，見女學生獨自上完廁所，直接偷襲、一把抓住女學生頭髮。

「跟我走，配合我，不然我就殺了妳！」張男一手扯住女學生頭髮，一手亮刀逼女學生就範，女學生就這樣被拖進樓梯間。張男把女學生拖進機房內，反鎖大門，質問女學生為什麼要封鎖他，甚至還用直接「膝捶」頂撞女學生肚子好幾次，揚言「把衣服脫掉，不然我就殺了妳！」。

女學生嚇個半死、不願就範，張男竟直接拿刀揮向女學生，女學生伸出左手格擋、手指還遭劃傷。張男直接扯掉女學生全身衣褲，還特地用自己的手機拍下女學生3張裸照，恐嚇「如果報警，殺死妳之後再散佈裸照！」。

女學生恐懼無力、只能乖乖就範，被迫躺在地上，任由張男撫摸胸部、指侵。張男還用舌頭從女學生下體舔到胸部，最後性侵得逞。完事後，張男還特地用沙拉拖沖洗女學生下體，再次恐嚇不得報警後逃離現場。

女學生遭羞辱後立刻向賣場同事求援，在母親陪同下報警。警方根據賣場監視器，當天深夜就到張男住處逮人。張男對於獸行坦承不諱，檢方依女學生的驗傷報告和相關事證，偵結後依妨害性自主罪將張男起訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。