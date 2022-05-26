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彰化縣鹿港鎮青雲路與新興街口先前發生一起車禍，一名紅牌重機騎士行經該處路口時，突然有一名阿伯騎車左轉，騎士嚇到緊急剎車，連人帶車噴飛馬路，過程全被路口監視器拍下。但影片曝光後，不少網友發現該路口標有「慢」字，認為騎士超速在先，不值得同情。

臉書粉專《記者爆料網》日前公開一部車禍的行車紀錄器，一名騎士騎乘紅牌重機行經鹿港鎮青雲路與新興街口，突然有一名阿伯騎車衝出欲左轉，騎士見狀緊急煞車，孰料整輛機車瞬間往前翻，騎士則連人帶車摔噴地面，所幸並無受重傷，阿伯也無事。

險象環生的畫面曝光在網路上後，引起熱烈討論，但不少網友發現，該路段地面畫設減速標線與「慢」字，而騎士事發過程的車速絕不「慢」，認為騎士不值得同情，「路那麼小騎太快了啦」、「彎路也騎太快了吧，阿伯有看路啊，阿伯撿到一條命，逃過一一劫」、「行經路口未減速、不要以為騎重機就不用看、再來怪別人」、「在市區彎道這麼騎，要慶幸沒重大傷亡」、「這種市區，如果是小朋友彎道過馬路，真的不敢想像後果」。