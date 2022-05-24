彰化縣24日新冠肺炎確診個案暴增4119例，比前天的1979例多出一倍以上，衛生局表示，目前的疫情趨勢算是在本來的推估中，可以說中部各縣市已經進入高峰期；彰化縣兒童BNT將在25日開打，接種率預估達5成，相比莫德納高出約2成。
衛生局長葉彥伯表示，目前外縣市醫院通報確診約佔20-25％，會持續隨著中部疫情同步增加，防疫的重點著重在高風險族群的投藥及醫院病床調控；另外疫苗開打，彰化本周高中以下暫停實體課程，家長仍可以讓小朋友到校園施打，或是持意願書到合約醫療院所接種，二擇一都可。
彰化縣24日新冠肺炎確診個案暴增4119例，比前天的1979例多出一倍以上，衛生局表示，目前的疫情趨勢算是在本來的推估中，可以說中部各縣市已經進入高峰期；彰化縣兒童BNT將在25日開打，接種率預估達5成，相比莫德納高出約2成。
衛生局長葉彥伯表示，目前外縣市醫院通報確診約佔20-25％，會持續隨著中部疫情同步增加，防疫的重點著重在高風險族群的投藥及醫院病床調控；另外疫苗開打，彰化本周高中以下暫停實體課程，家長仍可以讓小朋友到校園施打，或是持意願書到合約醫療院所接種，二擇一都可。
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