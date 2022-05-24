女星宋祖兒早年曾拍攝玄幻電視劇，在《寶蓮燈前傳》出演小哪吒，靈動可愛的演技讓許多觀眾印象深刻，近年成年後拍攝許多影視作品，與童年時期沒什麼變化，被網友稱是「等比例放大」，拍攝陸劇《舌尖上的心跳》時與阮經天傳出戀情，被傳是差16歲的「叔姪戀」，而阮經天在今年2月低調認愛圈外女友，與宋祖兒的戀情不了了之。昨日宋祖兒過24歲生日，曬出系列美照，她置身大自然中，一身編織風格洋裝，有些小性感。

女星宋祖兒昨（23）日慶祝24歲生日，她將長髮綁成辮子，水汪汪大眼旁用碎花點綴，模樣非常清新，神韻間和年輕的張柏芝有些相似，宋祖兒平時穿衣風格比較保守，這次為了慶祝生日，選了一件編織花紋洋裝，由於她太瘦了，洋裝的肩帶還滑了下來，曝光性感鎖骨線條，洋裝長度只到她大腿，宋祖兒坐在樹幹上，恍如森林仙子，一雙鉛筆腿微微交叉，她感慨寫下「又一歲。」

另一組照片中，宋祖兒在精心布置的場地中，身旁是藍色系的愛心氣球，有不少鮮花布置場地，還有四個大蛋糕，宋祖兒換上碎花洋裝，手上拿著兩顆氣球，開心對著鏡頭大笑。同時她曬出好幾張拍的戶外風景，照片中似乎在海上，而宋祖兒的IP位置在海南，疑似是跑到海南慶祝生日，畫面中她拍攝都市和遠方晚霞，看起來玩得非常盡興。

宋祖兒在生日當天曬出美照。（圖／微博）