南韓女子天團TWICE在上個月結束為期半年的世界巡迴演唱會TWICE 4TH WORLD TOUR’Ⅲ’」後，雖日籍成員Sana因此不幸染疫，但其他成員快篩檢測結果皆為陰性，才讓粉絲們放心。而經常透過社群媒體與粉絲們互動的她們，近日另一名日籍成員MOMO也曬出先前在機場被拍的照片，火辣的身材立即引起網友目光。

MOMO日前在IG上發文表示「是多賢幫我拍的照片」，照片中只見MOMO穿著綠色的深U洋裝搭配黑色針織罩杉，疑似準備從日本機場準備返回韓國。但在一系列的穿搭照中，除了有多張MOMO的正面照及背影照，大展凹凸有致的S曲線外，其中幾張站在手扶梯上由上往下的拍攝角度，還使豐滿的上圍弧線一覽無遺，加上MOMO放電的雙眼，電得粉絲看了直呼「愛死妳了」、「這身材真是不得了」、「MOMO是我看過最漂亮的女孩」、「MOMO真是可鹽可甜」、「我的性感女神」吸引超過316萬人按讚。

事實上，MOMO自TWICE成員身分出道後，就憑著甜美臉蛋與精湛的舞技獲得大批粉絲的喜愛，私底下她也從不吝嗇分享穿搭風格及火辣身材，過去便曾多次穿著低胸上衣而受到矚目，加上結實的腹肌線條令網友忍不住大讚她「身材好辣」、「又辣又可愛」。