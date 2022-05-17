由歌唱節目《超級紅人榜》出身的歌手葉諾帆（葉諾凡），過去曾發行過4張專輯，並參與八點檔的戲劇演出，但2018年後就逐漸消失於螢光幕前，近日他接受媒體採訪時才透露他曾因拍戲受傷，躺在床上整整1年無法下床行走，重生後選擇轉行從事其他工作。

根據《三立新聞網》的報導，葉諾帆在大學時期曾為了騎摩托車閃避電線桿，而不慎摔倒在路上，當下剛好一台貨櫃車經過，閃避不及直接從他的下半身輾過，造成他骨盆破裂、脊椎嚴重受傷，醫院甚至兩度發出命危通知，後來雖成功救回一命，但醫生卻告訴他「命根子斷了」恐怕無法生育，但他還是靠著堅強的毅力及決心「重現雄風」。不過，4年前葉諾帆為了拍攝八點檔，在下過雨的山上又跑又摔，造成他疑似舊疾復發，到醫院檢查才發現髖關節移位，醫生建議他立刻休息，不能再有劇烈的動作。

事後，葉諾帆雖靠著重訓慢慢練回失去的肌肉，但也因為這次的受傷，讓他躺在床上整整一年無法自行下床，等到骨頭漸漸長回的位置，情況才逐漸好轉。而葉諾帆也因為經歷生死交關，回台中休養過後前往朋友介紹的議員身邊擔任秘書，因經常幫助民眾及弱勢團體，讓他決定參選議員，希望透過自己的力量幫助更多人，但他也沒有因此放棄音樂，將來還是希望有機會能唱好歌給大家聽。