現年42歲的女星吳怡霈過去曾是新聞記者及體育主播，憑著甜美臉蛋與清新氣質獲得觀眾矚目，後來轉戰演藝圈後表現更是亮眼，加上凍齡的外貌，讓她人氣持續攀升。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日面對粉絲詢問平日如何保養及是否喝手搖飲時，也意外公開她多年來的飲食方式及身體變化。

吳怡霈昨（15）日晚間於IG限時動態上與粉絲們大玩「你問我答」的互動遊戲，她除了大方回應醫美相關問題及私底下的保養秘訣外，當看到其中一名網友詢問「怡霈會喝手搖飲嗎？平常吃冰嗎？有沒有很堅持的飲食習慣？」她也回應自己在20幾歲時，每天至少一杯手搖飲料，雖然當時體重很輕，但體脂肪卻很高，也就是大家所謂的「泡芙女孩」。

但吳怡霈也透露，自己在30歲的時候就完全戒掉手搖飲料了，而身體最大的變化就是「不會嗜睡、身體也不會感覺重重的、新陳代謝變好、體脂肪下降」。另外，吳怡霈還分享自己雖平常不太喝冰的，卻會忍不住打開製冰盒咬冰塊，而醫生解釋，是因為她缺鐵性貧血才會出現這種行為。

接著，吳怡霈大方公開自己的飲食習慣，表示每天起床後一定會先喝一大杯溫熱開水，如果不想喝水她也會喝熱的黑咖啡，促進新陳代謝讓身體被喚醒，也是她常保年輕不老的秘訣之一。而吳怡霈認為「你怎麼對待身體，他就怎麼回饋妳」，所以她也特別呼籲女粉絲「早上第一個喝進肚子的不要是冰的，就像身體休息一晚溫溫熱熱的，突然一開機就衝冷水，你不壞掉誰壞掉」。