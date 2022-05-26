促轉會將在5月31日任期屆滿退場，促轉會代理主委葉虹靈今（26日）在行政院會後記者會表示，時間是轉型正義最大的敵人，檔案持續流失、人員凋零，儘管歷經風雨全會同仁堅守崗位。行政院發言人羅秉成指出，促轉會退場後，行政院要有更多承擔。

葉虹靈表示，台灣轉型正義與其他國家不同，台灣是在民主化多年之後才開始，時間是轉型正義最大的敵人，檔案持續流失、人員凋零，因受難者跟支持者的期待，4年期間雖經歷各種風波，但全會同仁堅守崗位，不敢有一刻的懈怠。

她說，最近平反武漢大旅社的案子，90多歲受難者出獄後終身都在追求平反，很多受難者說這是他們一生中最重要的事情，在專責機關任務期間，雖受到風波曲折，檔案的徵集和開放是達到前所未有的進展。

葉虹靈表示，明天要提交總結，國家下一階段轉型正義該怎麼做？促轉會做為一個規畫型的機關，本來就是要為下一階段的藍圖提出願景，報告中有4年來的工作成果，以及下一階段部會協力完備相關任務，後續會由院的會報、新設人權與轉型正義處以及各部會協力。

她強調，整個政府一起做，一定比促轉會單一機關做得更好、做得更多，也要給部會一些耐心，轉軌期間需要一些時間。

羅秉成表示，院長裁示時特別感謝促轉會，這是奉獻而且是為理念奉獻；促轉會明天就會遞交總結報告給行政院，行政院會依法公告，燈可熄、光不滅，在蔡英文總統堅定支持落實轉型正義後，才有整體的轉型正義工程推動，由黨產條例、促轉條例、政治檔案條例等促轉三法建立好基礎。

羅秉成表示，四年來促轉會已經走過風風雨雨，在逆境中成長，成果可受公評，已經不是單一機關獨行，靠部會力量，行政會要有更多承擔，成立「推動轉型正義會報」、人權與轉型正義處，部會共同協力共進，過去4年來真的不容易、堅持到底，院會中大家兩度給予掌聲鼓勵。