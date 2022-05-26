疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌今（26）日拍板數項紓困振興的經費，共計約345.6億元左右。不過行政院發言人羅秉成在會後記者會上被問到是否有考慮再發振興券時，則表示要看接下來的疫情變化，並說「現階段沒有」。

國發會在行政院會指出，在疫情影響下，雖然仍維持正常生活，但民眾自主減少外出活動、聚餐，仍影響到餐飲、會展、觀光等相關的內需產業，國發會因此提出新一波的振興措施，主要針對協助勞工、減少負擔及穩定金流等；加上其餘新一波紓困政策，最新紓困經費預計為345.6億，並會減收101.5億租金、吸收31.2億的稅金。

羅秉成表示，雖然防疫特別預算仍有1千多億，但除了一部份已規劃要使用在振興措施外，其餘的預算都會做為防疫經費優先使用，是否會有下一波紓困，主要會取決於接下來的疫情變化，「最好是如我們現在所期待的，疫情正在高原期，能夠很快趨緩、恢復正常生活，如此一來就不需要使用這樣的手段跟方法去刺激市場」。

羅秉成說，這是最後的關鍵一役，中央跟地方政府要互相團結合作，也需要民眾配合才有機會度過，現階段仍無再發振興券的規劃。

近日中研院於網路發放問卷，詢問若政府再次發放每人6000元的振興券，願意使用多少錢購買本來沒有打算購買的物品，因此被外界猜測政府是否在研擬發放六倍券。