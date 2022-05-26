前年男子王秉華開車時與妻子發生爭執，為了發洩情緒，竟持刀下車隨機挑選無辜的林姓機車騎士殺害，一審判死刑，二審認為他自首並等侯警察前來，符合自首要件，減刑後改判無期徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。

2020年3月13日晚間，王男開車搭載當時的許姓妻子(2人去年離婚 )，兩人因故發生爭吵，車行至新北市新店區中正路一處店家前臨停後，持續在車內爭吵，剛好林姓機車騎士臨停在前方，他為發洩情緒 ，竟持車內的料理刀下車，朝林的背後猛刺後開車離去。

警消據報將林男送醫急救，林因血胸及出血性休克死亡，王男離開 現場後，許女不斷要他報警，一開始他拒絕，後來許女拿他行動電話 撥打110後，將電話交由他接聽，王秉華才向警方自首殺人，並留在 現場等候警員到場。

一審台北地方法院將王男判處死刑，上訴後，二審台灣高等法院認為，將王與社會長久隔離，已足收懲儆之效而達社會防衛目的，並可使他面對往後的監禁歲月，對自己所為罪行負責，改判無期徒刑，最高法院駁回上訴確定。

死者家屬提告求償部分，去年台北地院扣除死者父母已領取的犯罪被害補償金後，判令王秉華須各賠償800萬元、共1600萬元。