警方查扣到5100元賭資及抽頭金等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

賭性堅強！不畏疫情還是要賭 內湖警破麻將賭場

國內疫情嚴峻，但北市警內湖分局仍接獲檢舉，指內湖路三段有民宅暗藏麻將賭場，憂心可能導致疫情擴散並影響附近治安，警方立即組成專案小組積極蒐證偵辦。

專案小組向士林地方法院聲請搜索票獲准，日前晚間前往攻堅搜索，當場查獲許姓賭客等4人正在打麻將聚賭，現場還有一名51歲王姓男子負責在客廳顧門把風，警方共查扣賭資5100元、抽頭金400元、手機、麻將等贓證物。

警方調查，王男約在半年前租下該處民宅，暗中經營麻將賭場，全案訊後，警方將4名賭客依社會秩序維護法裁處，並將王男依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。