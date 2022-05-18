賭性堅強！不畏疫情還是要賭 內湖警破麻將賭場

國內疫情嚴峻，但北市警內湖分局仍接獲檢舉，指內湖路三段有民宅暗藏麻將賭場，憂心可能導致疫情擴散並影響附近治安，警方立即組成專案小組積極蒐證偵辦。
專案小組向士林地方法院聲請搜索票獲准，日前晚間前往攻堅搜索，當場查獲許姓賭客等4人正在打麻將聚賭，現場還有一名51歲王姓男子負責在客廳顧門把風，警方共查扣賭資5100元、抽頭金400元、手機、麻將等贓證物。
警方調查，王男約在半年前租下該處民宅，暗中經營麻將賭場，全案訊後，警方將4名賭客依社會秩序維護法裁處，並將王男依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。
國內疫情嚴峻，但北市警內湖分局仍接獲檢舉，指內湖路三段有民宅暗藏麻將賭場，憂心可能導致疫情擴散並影響附近治安，警方立即組成專案小組積極蒐證偵辦。
專案小組向士林地方法院聲請搜索票獲准，日前晚間前往攻堅搜索，當場查獲許姓賭客等4人正在打麻將聚賭，現場還有一名51歲王姓男子負責在客廳顧門把風，警方共查扣賭資5100元、抽頭金400元、手機、麻將等贓證物。
警方調查，王男約在半年前租下該處民宅，暗中經營麻將賭場，全案訊後，警方將4名賭客依社會秩序維護法裁處，並將王男依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。