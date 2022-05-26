疫情洪峰可能越來越近，中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增81,907例COVID-19確定病例，分別為81,852例本土個案及55例境外移入；中重症個案則有333例，包括242例中症、91例重症，確診個案中新增104例死亡，死亡與中重症新增個案皆創單日新高。

今日新之81,852例本土病例，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市17,632例，台中市9,944例，桃園市9,484例，台北市9,062例，高雄市8,566例，台南市5,871例，彰化縣3,281例，屏東縣2,623例，新竹縣2,282例，宜蘭縣2,041例，苗栗縣1,700例，基隆市1,690例，新竹市1,679例，花蓮縣1,291例，雲林縣1,105例，南投縣1,004例，嘉義縣920例，台東縣749例，嘉義市522例，澎湖縣206例，金門縣182例，連江縣18例。

疫情沒有舒緩的跡象，台中市確診個案數超車台北市、桃園市，中市府以三管齊下做好防疫，今公布高中以下學校遠距教學延長一週至6月2日；「快篩陽經診斷即確診」上路，台中逾250家院所提供確診、看診、給藥一條龍服務；2至12歲孩童及和平區居民5月30日起普發快篩試劑。

台北市長柯文哲確診居家照護中，兒子及女兒也快篩陽性，兒子還發高燒被送去急診室，後來經PCR採檢確診，一家5口已有3人染疫，太太陳佩琪與另一名未確診的女兒已暫住外面旅館。

新增104例本土病例死亡個案，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、49例無疫苗接種。確診日介於4月27日至5月23日，死亡日期介於5月13日至23日。

另外，實名制快篩快要不用排隊了，指揮官陳時中透露，第二輪快篩實名制即將上路，第一輪還沒有買的人儘速購買，26日整天售完的藥局只有50家，占全部的1%，多達99%的販售點到晚上都還買的到。