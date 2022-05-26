台灣過去兩周來，單日新增確診數始終保持在6至9萬，並未如之前預期突破10萬，是疫情控制得宜？日後有無可能突破10萬？對此台大兒童醫院院長黃立民指出，民眾篩檢比例低，恐出現黑數現象，讓帳面上數字低於10萬。

過去一周單日新增一直在8萬左右徘徊，黃立民分析，以現狀來說，如果快篩都有抓到，陽性個案紀錄下來，突破10萬並非不可能。黃指出，如果有部分民眾並無通報，未來單日數據可能就不會超過10萬，前提還是要積極通報。

黃立民說，對於低風險的無症狀或輕症患者來說，篩檢比例可能更低，造成黑數產生。他預估，這波高原期將會維持8到10天，換算下來最慢大約維持到6月中，之後確診數開始下滑，但死亡高峰恐怕尚未到來。

指揮中心專家小組召集人李秉穎則表示，死望高峰通常是流行曲線高峰的幾周後，國外數據死亡率都在百分之2至4左右，台灣目前仍不到百分之零點多，近日死亡數是反應上周的高峰期，相較下來還是好了許多。