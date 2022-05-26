疫情催化居家辦公（WFH）新風潮，但是對於WFH，企業似乎尚未做好準備，根據思科26日公布全新《2022思科全球混合工作調查》調查顯示，達六成的受訪台灣員工深信他們的工作品質因混合工作模式而改善，而過半數的員工（54％）認為他們的生產力得到提升。然而，僅六分之一（16％）員工認為他們的企業已為混合工作未來做足準備。

思科公布全新《2022思科全球混合工作調查》針對混合工作對五大健康範疇的影響進行評估 — 情感、財務、心理、身體和社會幸福感 — 超過四分之三受訪者（79％）表示混合和遠距辦公成功改善他們各方面的健康。

另調查結果中也指出，居家或遠距辦公改善了80％台灣員工的工作生活平衡，當中的原因包括更靈活的辦公安排（65％）及大幅減少或完全節省通勤時間（53％）。六成員工（63％）在家辦公能夠每周節省至少四小時，而超過四分之一（26％）受訪者每周能夠節省八小時或以上。

此外，混合和遠距辦公亦提高了社會幸福感，絕大多數受訪者（70％）表示遠距辦公改善了家庭關係，半數（51％）受訪者表示與朋友的關係更為緊密。

調查期間，由於遠距辦公可節省開支，超過八成（81％）台灣受訪者認為他們的財務狀況得到改善。他們平均每周節省的費用大約4,320新台幣（146美元），一年節省了約226,105新台幣（7,592美元）。受訪者分別將交通（87％）及飲食和娛樂（73％）列為他們節省最多的領域。開支的減少亦有助留住人才，75％受訪者表示他們在考慮更換工作時，會將所節省的開支納入考慮。

此外，多數（71％）台灣受訪者認為他們的身體狀況隨著遠距辦公得到改善。三分之二（66％）受訪者在遠距辦公時能做更多運動。在飲食習慣方面，74％受訪者表示混合工作對他們的飲食習慣有正面影響。

由於身心健康各方面得到改善，絕大多數（82％）台灣員工表示工作不受地點限制，使他們更加快樂；而過半員工（56％）則表示混合工作有助於減低他們的壓力指數。大約三分之一（34％）員工認為混合工作模式更輕鬆，工作環境壓力更小，而近三成的員工（29％）將壓力減少歸因於混合工作能為他們帶來更高的靈活度。

思科台灣技術長馮志良表示，環境的變化驅動了混合工作的興起，而此新形態的工作模式蘊藏著無限的靈活性，更帶動了企業的數位轉型。此次調查中，台灣有七成受訪者（70％）回覆希望公司能採用混合工作模式。面對此趨勢，企業如何打造完善的混合工作環境，是高層應持續關注與創新的課題之一。除可採用更以人為本的管理模式外，也須讓公司的技術團隊提升全面數位化體驗與基礎設施，讓員工在更便利的環境，執行真正能驅動企業前進的創新計畫。」

不同的工作方式將如何影響企業包容度與員工參與度，依舊存在著不確定性。超過一半台灣受訪者表示，與需在辦公室和居家往返的人相比，採取完全遠距工作的團隊成員，在與公司（65％）和同事（62％）的交流中面臨挑戰。調查亦發現信任是企業管理的一個關鍵因素—60％受訪者認為主管信任他們於遠距工作時仍能維持績效；而55％受訪者認為他們能夠信任遠距工作的同事。

這些調查結果強調在混合工作下，大眾需要企業能擁有包容的文化。73％台灣受訪者表示他們所在的公司，需要重新思考其文化及思考方式，才能使混合工作真正具有包容度。

同時，科技將仍然是未來實現日益多元化及分散式工作團隊的關鍵。逾六成（65％）台灣受訪者認為經常出現連線問題，會影響並限制遠距工作者的職務。88％受訪者表示，網路基礎設施對於在家辦公的無縫體驗至關重要，但只有69％受訪者表示他們的公司目前有配備合適的網路基礎設施。

接近八成（79％）受訪者認為，網路安全對於混合工作的安全至關重要，但只有不到三分之二（63％）受訪者表示他們的企業目前擁有適當的能力及規範。達63％受訪者認為，公司的所有員工皆明白混合工作所涉及的網路風險，而62％受訪者認為企業領導已瞭解這些風險。