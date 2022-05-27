受到疫情影響，各行各業都蒙受重大損失，台灣在去年5月實施三級警戒，更讓許多商家撐不下去，其中故宮也災情慘重。據了解，台北故宮2021年觀光客僅有41萬人，門票收入更是只有1000萬出頭，讓院長吳密察大嘆「慘不忍睹」。

立法院26日召開新故宮計畫執行進度、檢討與未來規劃專題報告，由故宮院長吳密察備詢，故宮在2021年，觀光客僅有41萬人，平均一天1100多人，相較於2019年有383萬人，相差之大快到10倍，近乎雪崩式的下滑，讓吳密察直呼慘不忍睹。

根據《中評社》報導，國民黨立委萬美玲指出，疫情狂燒，故宮也跟著燒，短短2年，故宮的門票收入從8.3億元跌到1000多萬，而今年1到4月的數字更是可怕，要院方提出應對辦法。吳密察坦言，自己就任院長快3年，情形的確如萬美玲所說的嚴峻，他指出，院方已用了許多辦法努力，但無奈在疫情下，大環境就是如此。

萬美玲表示，大環境問題大家都清楚，但故宮究竟有沒有積極改善？她指出，文創商品受到不少收藏家喜愛，但相關收入也從2019年5億元跌至2021年的1億元，現在網路發達，應多拓展行銷管道。吳密察則表示會努力在網路商城加強推銷。