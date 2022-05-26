國民黨桃園市長參選人張善政昨親至桃園市議會贈送議長邱奕勝端午賀禮遭拒收，引發爭議。但知情人士表示，張昨天上午贈送給立委萬美玲與魯明哲同款的禮物，也都遭退回，今天下午張辦已派人親自取回，主要是擔心遭質疑賄選問題。

知情人士表示，張善政是已經獲國民黨提名的參選人，其實不該送禮，否則有賄選疑慮，萬美玲與魯明哲就是基於相同考慮，昨天張拜會結束後，即在知會黨務高層不收張的禮物後，連繫張辦請人把禮物拿回。

知情人士說，張善政了解原委後，下午已派人將昨天致贈給萬美玲與魯明哲內含茶樹精油與肉桂露端午賀禮「原封不動」拿回辦公室，避免引發後續不必要爭議，也造成受贈者困擾；也認為昨天邱奕勝拒收禮物，某種程度其實也是在保護張。

知情人士指出，張善政是選舉素人，黨內大家卻都有幫張設想到送禮合宜性與否問題，從這角度來看，黨內其實蠻團結的，因為大家都會幫忙，只是這個時間點可能不好意思說，因基層還沒完全整合完畢，彼此陣營與支持者可能還有情緒。