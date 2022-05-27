離開高雄市近兩年的前副市長李四川今(27日)上午突在臉書發文，表示回想當初很多朋友對他說「委屈了」，自己說「沒有委屈，是高雄放過了我，我認輸也是自己放過自己」。該篇文章曝光不到一小時的時間，就有近百則留言，有網友留言表示，「有點感傷啊，但是也只能繼續往前，日子要過，身體要顧」、「副市長這番言論，充滿智慧又寬大仁厚，令人折服」。

國民黨高雄市長參選人未定，而李四川一直是 藍營當地基層首選、各界勸進聲不斷。他今天在臉書突貼文指，「嚥下的是委屈，餵大的是格局，一個人的格局，是被委屈撐大的」；表示人生旅程有時爭的是理，輸的是情，傷的是自己。黑是黑，白是白，就讓時間去證明。最近幾位好友也感覺相當委屈，其實「人抬人抬出偉大，僧抬僧抬出高僧」。

最後，李四川祝大家端午佳節平安健康，順心如意。同時他再次感謝所有醫護人員的付出與貢獻。不少網友則是在他的臉書貼文留言「執政人如有如此胸襟，就著實令人佩服了」、「川伯說的真好」、「川伯這話說的真棒，放下小我，成就大我」、「對您只有敬佩與感謝」、「謝謝您對高雄拚了命的付出」。