台鐵端午有加開班次嗎？昨日台鐵工會才宣布取消端午節不加班活動，解除「今年端午節可能沒火車搭」的警報；今日交通部赴立法院交通委員會專案報告時，卻指出台鐵端午節預計全線「加開」70班次。不過據了解，所謂的「加開」並非專門針對端午節，而是台鐵每個周五、六、日原本就會「例行」開行。

過去每逢重要假日，台鐵跟高鐵都會提早一個月宣布加開並開賣預售票。但今年台鐵深陷公司化爭議中，台鐵工會之前也揚言端午節將「合法休假不加班」，端午節可能沒火車搭，因此台鐵未宣布加開班次。

昨日台鐵工會宣布取消端午節不加班活動，且因為疫情高漲，今年端午連假民眾出遊意願本來就不高。根據台鐵統計，6月2日至6月6日平均售票率約17.22％，平均每日售票張數約1.5萬張；預估6月3日到6月5日，西部幹線每日平均乘客人數僅25萬，比未爆發本土疫情的2020年端午連假4天每天61.8萬人次、平均每日售票率65.94％大幅減少。

不過今日立法院交通委員會邀請交通部專案報告「因應端午連假大眾運輸疏運及防疫規劃」並備質詢，紙本報告中台鐵的部分卻赫然指出，端午節連假台鐵「預計全線加開70列次（西線13列次、東線50列次、南迴線7列次），」包括配合花東政府申請加開的4列返鄉及返工直達專車及2列接駁區間車。

全線「加開」的70列次，根據台鐵本月中旬提出的「111年端午連續假期疏運計畫」，是53班自強號、15班莒光號以及2班區間車。

不過台鐵才剛解除「今年端午節可能沒火車搭」的警報，如何可能再加開？台鐵對媒體表示，其實這是平日周五到周日就加開的班次，並非特別針對端午節連假。只有花東政府申請的4列返鄉返工專車及2列接駁區間車是加開。