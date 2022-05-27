男童施打BNT疫苗的小黃卡，明確是接受BNT疫苗。（黃紀棠提供／張志康基隆傳真）

黃紀棠（圖左）及議員張淵翔（圖右）探視男童家屬。（黃紀棠提供／張志康基隆傳真）

男童施打BNT疫苗的小黃卡，明確是接受BNT疫苗。（黃紀棠提供／張志康基隆傳真）

基隆市傳出首例兒童誤打BNT成人疫苗事件。27日國民黨市議員參選人黃紀棠在臉書發文，表示有7歲的兒童23日赴診所施打BNT疫苗，卻遭施打成人劑量。事發後一度身體不適，目前狀況穩定。黃紀棠質疑為何會打錯疫苗，並懷疑有其他個案。

黃紀棠表示，他23日深夜接獲民眾陳情，著急的家人在電話中表示，23日帶著7歲的小朋友赴診所施打BNT疫苗，診所誤將成人劑量的疫苗注射給小朋友。他次日與市議員張淵翔前往探視。據瞭解，遭誤打成人劑量疫苗的小朋友，周一施打後有忽冷忽熱、想吐、發燒等症狀出現，星期二情況暫時穩定，但星期三卻出現胸悶不適症狀，經送往長庚急診，目前狀況已經穩定。

黃紀棠質疑，為什麼診所會發生誤打？誤打情形是否有通報衛生局？此次是單一個案，還是有其他劑量誤打事件？他呼籲市府主管機關關切疫苗施打情況，切莫忽視兒童權益。

男童家屬表示，先前收到學校莫德納疫苗的施打意願書，23日聽聞BNT疫苗可以在診所施打，就帶孩子前往施打。

該診所的李姓醫師表示，23日基隆市開打BNT疫苗後，不少民眾湧進要求施打，雖然診所的醫護努力排除不符合年齡規定的兒童，但當天因為人數較多，該名男童身形也比較高大，醫護以為男童已滿12歲，才一時不察為其施打成人劑量的疫苗。李姓醫師指出，在發覺誤打成人劑量後，有持續進行追蹤，目前狀況比較穩定。

基隆市政府針對6歲到12歲的兒童BNT疫苗，預計自5月30日開打，並且將統一在學校施打。據瞭解，本案已通報基隆市衛生局，針對該個案還在了解中。