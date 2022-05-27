張倞叡負責種茶、製茶，張倞霖則行銷、經營餐廳，與家人於貓空半山腰經營「美加茶園」茶坊。（北市產發局提供／張芷瑜台北傳真）

北市木柵青農張倞叡，憑藉優異茶菁條件與製茶技術，打造帶有濃郁熟果香及醇厚甘潤的茶湯，榮獲今年「木柵春季優良鐵觀音茶比賽」特等獎肯定。一起傳承茶園的姊姊張倞霖表示，茶葉常給大家老年化的印象，希望藉由青農們的創意，讓更多人認識台灣好茶。

張倞霖表示，姐弟倆是雙胞胎，2018年大學畢業後，幫弟弟張倞叡報名紅茶技術競賽，一舉獲得亞軍，除了給他們信心，也想說有製茶天份，可以傳承家族事業，成為第十代茶農。

由張倞叡負責種茶、製茶，張倞霖則行銷、經營餐廳，與家人於貓空半山腰經營「美加茶園」茶坊，除茶葉產製外，更是山上第一家以茶入菜的餐廳，近兩年也積極轉型，提供品茶、吃茶、玩茶等遊程，讓民眾更貼近並認識茶葉。

張倞霖回憶，有次來喝茶的客人說很感動，很開心好味道不會失傳，讓她印象深刻，也多了傳承的動力，因為上一輩知道年輕人投入製茶是很辛苦的，她也沒想到可以影響這麼多人，更獲得熟客青睞。

每天要固定巡邏茶園、除草施肥等，張倞霖指出，每年採茶3季，採收後要馬上趁新鮮製作，加上鐵觀音屬中高發酵茶種，製作上更繁複，一批茶葉做好要一個禮拜，製茶前兩天，製茶師傅每兩個小時要去翻動及看顧茶葉，幾乎不能入眠。

張倞霖表示，茶葉對大家來說很老年化，但很多青農在努力改良，像貓空上有一群年輕人組成木柵青農，投入創意製作鐵觀音的茶酒，推出各家特色鐵觀音等，希望讓大眾改觀，讓更多人認識茶葉，因為台灣茶是驕傲。