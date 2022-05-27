62歲吳男多次向同事張女追討1萬元不成，去年11月間在工地預攜剪刀及水果刀再度索討，張女不但拒還、還揚言提告，吳怒持剪刀朝她後背連刺3刀，背部3處撕裂傷、頭部挫傷，吳被依殺人未遂罪起訴。法官以他選較不鋒利剪刀犯案、張傷勢尚輕微，認定無殺人犯意，改依傷害罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

張女積欠吳男派遣工資6千元、借款4千元，吳男多次追討不成心生不滿，事先將剪刀及水果刀預藏在太平區工地，去年11月9日下午2時許將剪刀及水果刀放進褲子口袋，向前來工作的張女索討，張女再度拒絕還錢，且揚言要提告。

吳男趁張女轉身之際，拿出剪刀朝她後背連刺3刀，張女跌倒在地，在場同事壓制吳男報案，張女被送醫治療，背部有3處撕裂傷共約6公分、頭部挫傷。檢察官以吳男持剪刀朝張重要部位猛刺3刀，張倒地後，仍攻擊她頭部，將他依殺人未遂罪起訴。

張女指控，吳男攻擊時說：「要讓伊死」，但在場2同事作證，並沒聽到。吳男在偵查中否認有殺人犯意，供稱當時「只是想給張女一個教訓」。

法官認為，兩人除債務外，無嚴重衝突及深仇大恨，吳並無殺人動機，且他已備水果刀及剪刀，選擇以較不鋒利的剪刀刺殺，且被害人傷勢為僅為些微紅腫的淺層撕裂傷，傷勢尚屬輕微，認定吳並無致人於死意圖，變更起訴法條審理，依傷害罪判刑6月。