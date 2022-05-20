楊姓男子今年2月間下午在中市南區捷運站附近見1女獨行，竟趨近出示未出鞘水果刀，抓住她的手恫嚇：「跟我走，就不會有事」等語，拉著她走約16步，女發現有騎士停車待轉機警呼救，楊男才倉皇逃離，警循線查獲。法官以楊男隨機亮刀恫嚇女子應予嚴厲譴責，但刀未出鞘，且時間極短，依強制罪判刑4月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，楊男今年2月19日下午1時35分，在中市南區建國北路與大慶街口，發現1名女子獨自行走，等她走近時，他趨近右手亮出1把未出鞘的水果刀、左手抓住她的左手臂，恫嚇說：「跟我走，就不會有事」，要挾她一起走進後方的重劃區。

該女見楊男手中有刀，擔心不配合恐遭不利，配合同走約16步左右，突然發現有機車騎士在路口停車待轉，她奮力推開楊男，奔向騎士呼救，楊男倉皇逃走。

警方循線逮到楊男，他否認強押女子，辯稱只是先將水果刀給她看一下，就收放褲子口袋內，他並沒有全程都拿水果刀抵住該女子。

法官以楊男在捷運站附近隨機找女子下手，亮出水果刀恫嚇脅迫，並要求依指示行動，被害女子受到極度驚嚇，事後心理陰影難以消除，危害社會治安，應給予嚴厲譴責，但是他並未將水果刀抽出刀鞘，強制時間僅16步短短的時間及距離內，犯前素行尚佳，依強制罪判刑4月。