宅神朱學恒。（資料照，範佐意攝）

台北市長柯文哲的兒子日前因發高燒送急診卻引發質疑，朱學恒今（27）日在直播中怒批質疑柯文哲的網友，是不是人啊？泯滅良心到這個地步！

台北市長柯文哲和兒子、女兒都確診，夫人陳佩琪和另一名未染疫的女兒則是遷至旅館。而柯的兒子日前因發高燒送急診卻引發質疑，北市府今則說明柯兒染疫期間一度盜汗、失去意識，甚至無法正常行走，家人因此緊急打119送急診。

前廣播節目主持人朱蕙蓉昨(26)日晚也在臉書透露，雖是醫師，柯文哲妻子陳佩琪醫師昨天也嚇壞了，陳佩琪更說自己是醫師都嚇到哭出來。

不過柯文哲此舉被網友質疑「平民確診在家吃退燒藥就好了，官小孩送急診」、「市長 兒女命較高尚，高燒就可擠急診」。

宅神朱學恒27日在直播中怒批質疑柯文哲的網友，家裡有小孩站不住摔倒，意識模糊，還不能送急診？側翼是不是人啊？泯滅良心到這個地步，簡直不是人！爸媽怎麼養的？教出這種人？真的是混蛋。

由於朱學恒25日周三在直播中使用「家用PCR」檢測儀器，最後顯示「檢出」，CT值27.7，今日特地在直播中再使用一次「家用PCR」檢測儀器，結果是「未檢出」。