南橫管制站屋頂以海波浪柔順曲面搭配海洋藍融入大地綠，展現藍天綠地環境調和感，工程完工示意圖。（台中港務分公司提供）

台中港務分公司為疏解中南一路貨櫃車壅塞，及三井outlet遊客車輛於台灣大道與貨車共用道路的問題，編列9600萬元經費，將興建南橫二路管制站新建工程；工程處經理楊志斌說，藉此強化港區聯外交通系統，提升港區運輸安全，工程預計今年5月底開工、明年年3月竣工。

台中港務分公司指出，管制站位於南橫二路中段處，其工程西起中南一路圓環，東迄中二路，全長約819公尺；管制站前後約150公尺、總長約300公尺，將拓寬至50公尺，搭配耐磨、強度大之30公分厚的混凝土剛性鋪面約261公尺車道，符合貨櫃車、重載貨車的荷重及行駛運輸需求。

南橫管制站並建置雙向各2道自動化門哨，順暢車輛通行。首要功能在於提供進出港口管制區車輛及人員的通行查驗，是以同步建置智能管理的門哨系統及相關感測設備，透過RFID、OCR等影像辨識系統；即時取得人、車、櫃相關資料，有效協助進出港區的安全控管。

台中港務分公司表示，新建管制站外觀及機能是以人為本的設計主軸，屋頂以海波浪柔順曲面搭配海洋藍融入大地綠，展現藍天綠地環境調和感；出入口挑高6公尺、裝置大船身型黃色安全島、規畫備勤需求等。寬闊值勤空間、可示警而顯目安全島，提供洽公及值勤人員舒適性與安全性。

台中港務分公司強調，南橫管制站自動化門哨兩側，增設大型重件超高、超寬、超重的專用車道，符合離岸風機重件運輸需求；在兼顧港埠安全、通行運輸效率、多功能服務、空間運用的多重功能下，管制站適切地傳達台中港國際商港門戶的新意象。