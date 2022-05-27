高雄是全台玉荷包荔枝最著名的產地，種植面積2,352公頃，除了享譽盛名的大樹產地，有香蕉王國之稱的旗山，亦是第二大重要產區。高雄玉荷包荔枝特色為首創提倡枝葉與果粒分離的環保概念，出貨時為粒裝，減少枝葉，顆顆渾圓飽滿、籽小肉厚又多汁！量販龍頭家樂福特別在產季攜手高雄市政府農業局共同推廣，上架甜度平均高於18度、且擁有產銷履歷，並以600g小包裝形式販售，滿足小家庭的採購需求。

家樂福的玉荷包好吃的秘訣來自高雄，香甜多汁的口感驚豔消費者味蕾，玉荷包成了蔬果區的明星熱銷商品，家樂福也持續與產地下單、追加到貨。其中位於高雄紅瓦厝地區的玉荷包，當地果農平均年紀都在60歲以上，因此有千歲農友美稱，紅瓦厝這地區佔整個旗山栽種荔枝面積8成，是旗山主要的荔枝出產地。紅瓦厝的果農將大半輩子投身於耕種荔枝，以友善土地的方式種植出飽滿多汁的玉荷包荔枝。

另一產區是曾奪下高雄市玉荷包荔枝品質及果園評鑑競賽冠軍的張清海，原本和太太是經營水電生意起家，退休後才投入栽種困難度較高的玉荷包，一路上累積經驗、邊學邊種，如今邁過十幾年歲月，換來的就是種植出擁有高甜度和絕佳口感的玉荷包荔枝。值得一提的是，不計成本施予果樹牛奶和有機肥補充養分，給足果樹充足的養分，才得以結下甜美的果實。(記者 賴奕熏/高雄報導)