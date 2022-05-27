5566今宣布6月演唱會延期。（華貴娛樂提供）

天團5566原訂6月11日在高雄巨蛋舉辦「2056 二十週年演唱會」，因本土疫情仍未降溫，演唱會主辦單位今（27日）宣告延期舉辦，表示感謝大家近日來的等待，為保障來自各地的歌迷朋友及所有演職人員的健康與安全，原定6月11日在高雄巨蛋演出的「2056二十週年演唱會」遺憾宣布延期，「後續檔期正在與高雄巨蛋討論中，待正確演出日期確認後將另行公告，再次感謝大家耐心的等待」。