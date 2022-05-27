『#空帕斯』×『萊莎的鍊金工房2』復刻聯動即將開始！
「萊莎琳‧斯托特」5月30日復刻登場！
推出卡片轉蛋、英雄轉蛋
NHN PlayArt Corp.與多玩國股份有限公司共同推出的iOS/Android平台即時對戰遊戲『#空帕斯：陣地攻防戰』（以下稱＃空帕斯），將於2022年5月30日（一）起，與『萊莎的鍊金工房2 ～失落傳說與秘密妖精～』展開聯動。
限時活動期間內，將推出UR＆SR卡出現機率提升僅出現聯動卡片的卡片轉蛋、英雄轉蛋等活動。敬請期待#空帕斯與『萊莎的鍊金工房2 ～失落傳說與秘密妖精～』的世界。
●復刻英雄「萊莎琳‧斯托特」
●特選卡片轉蛋
UR卡出現機率為2倍！SR卡出現機率為1.5倍！聯動卡片出現機率20倍！
活動期間：2022年5月30日（一）～2022年6月5日（日）
●聯動英雄轉蛋
保證出現聯動英雄或服裝！
活動期間：2022年5月30日（一）～2022年6月6日（月）
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