『#空帕斯』×『萊莎的鍊金工房2』復刻聯動即將開始！

「萊莎琳‧斯托特」5月30日復刻登場！

推出卡片轉蛋、英雄轉蛋

NHN PlayArt Corp.與多玩國股份有限公司共同推出的iOS/Android平台即時對戰遊戲『#空帕斯：陣地攻防戰』（以下稱＃空帕斯），將於2022年5月30日（一）起，與『萊莎的鍊金工房2 ～失落傳說與秘密妖精～』展開聯動。

限時活動期間內，將推出UR＆SR卡出現機率提升僅出現聯動卡片的卡片轉蛋、英雄轉蛋等活動。敬請期待#空帕斯與『萊莎的鍊金工房2 ～失落傳說與秘密妖精～』的世界。

●復刻英雄「萊莎琳‧斯托特」

復刻英雄「萊莎琳‧斯托特」

●特選卡片轉蛋

UR卡出現機率為2倍！SR卡出現機率為1.5倍！聯動卡片出現機率20倍！

活動期間：2022年5月30日（一）～2022年6月5日（日）

特選卡片轉蛋

●聯動英雄轉蛋

保證出現聯動英雄或服裝！

活動期間：2022年5月30日（一）～2022年6月6日（月）