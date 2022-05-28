我發現許多朋友一遇到身體有狀況，會因為害怕手術或用藥，加上誤以為自然療法比西醫溫和，什麼都不用改變就能讓人從疾病走出來，反而繞了許多不必要的冤枉路。但這種認知其實是顛倒的。從我的角度，我還是有責任幫助大家修正觀念，才不會因為錯誤的理解而浪費寶貴的時間。

我受的是西醫的訓練，非常清楚許多緊急的情況需要借助西醫的手術和藥物才可能救人一命。畢竟手術和藥物所針對的組織和生化反應是非常具體，可以鎖定受損或異常加以修正。這樣才能為身體爭取時間，走上痊癒的道路。

西醫在這方面的貢獻已經有數不清的事實擺在眼前。如果有機會，我希望能進一步將古人的療癒智慧、自然療法和現代的西方醫學整合起來。畢竟古人所談到的療癒方法其實樣樣都可以由現代醫學來驗證，而同時可以打開醫療的視野。

如果一個人想要透過自然療法真正康復，他的身體一定會經過激烈的整頓，可以說是去大力搖動他代謝的平衡點，讓整個平衡往健康的方向移動。移動到足以壓過病因，或者說把導致生病的生化反應做一個徹底的修正，才有機會用自然療法真正把病治好。

要達到這種徹底的修正，倒不是一個人被動等待甚至迴避治療，療癒就會自動到來，最重要的還是個人主動而全身心的投入。一個人主動而全面改變飲食、運動、情緒種種生活習慣，接下來要做的也只是把自己交給身體的療癒力──給身心一個空檔，讓生命恢復它本來不費力的正常。

至於自然療法怎樣能達成這個效果？除了前面提到的同時從飲食和運動著手，另一個直接切入的方式就是斷食。斷食等於是徹底從身體運用能量的源頭做一個全面的變更，這一來，身體其他的生化反應怎麼可能不跟著轉變？

沒有哪一個飲食和健康的建議能夠適用所有的人，我們有責任為自己找出最適合的方式。舉例來說，亞洲人體質和西方人很不一樣，在歐美通過審核的藥物即使有完整的臨床實驗數據，不見得適用亞洲的患者。同樣的道理，就算斷食可以是一個適用所有人的方式，但每個人體質不同、不同時期對飲食和斷食的反應都不一樣，我建議還是敞開心胸，親自來驗證、來進行。

(本文摘自《療癒的飲食與斷食》/天下生活)