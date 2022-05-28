5月接近尾聲，這個月裡你是否也追了好幾部優質韓劇呢？在月底又有一部精彩的新劇開播囉！由李陣郁、李沇熹主演的《結婚白皮書》，於5月23日在Netflix上線，趣味滿滿的內容，是一部相當適合用來放鬆的喜劇。

《結婚白皮書》講述了一對情侶在籌備結婚的路上所遇到的各種難題，寫實的劇情讓現實生活中的人們忍不住深感共嗚，尤其是經歷過結婚準備的夫妻們，更是心有戚戚焉，甚至有許多人說準新人們一定要來看看，為自己打預防針。到底這部劇有什麼獨特的亮點呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關引擎》，調查出《結婚白皮書》的熱門關鍵字，帶你來看看它吸引人的三大特點！

李陣郁×李沇熹 主演陣容令人期待

在《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出的熱門關鍵字中，可以看見「期待」兩個大字。而網友們對於這部劇的期待度，有許多都是來自於李陣郁和李沇熹兩位演員。

過去曾差點在少女時代出道的李沇熹，清純的外型讓她有「素顏女神」的封號，再加上讓許多人心動的柔情暖男李陣郁，兩人將在《結婚白皮書》飾演一對30多歲的準新人，讓不少網友大讚「俊男美女配」、「高顏值夫妻」、「這對很可以」。此外，早期經常出演愛情劇，近期卻大多在驚悚劇中以硬漢形象出現的李陣郁，終於又再度回歸愛情喜劇，也是大家的期待點之一，「終於等到愛情劇了」、「這下應該有吻戲了吧XDDD」。

「籌備結婚」題材新穎 寫實劇情引發共嗚

「Welcome To Wedding Hell」是《結婚白皮書》的英文劇名，反映出了該劇並不是只有對於婚禮的浪漫粉紅泡泡，而是真實刻畫了現實生活中新人們籌備結婚事宜時有可能遇到的各種煩心事。包含準備用品、時程規畫、金錢分配、看房等等，也要努力適應身分的轉變。

《結婚白皮書》第一集播出後就讓網友感嘆「對準新人來說很有共嗚」，也有許多人大力推薦，說準備結婚的人一定要去看。從《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出的關鍵字也可以看到「現實」、「共嗚」、「生活」等字眼，可見該劇貼近現實生活的刻畫，打中不少人的心。

小品喜劇 搞笑劇情輕鬆無負擔

在《結婚白皮書》的網路相關討論中，「xd」也出現在了熱門關鍵字上。以喜劇形式呈現結婚過程，劇情中出現許多搞笑橋段，輕鬆的氛圍受到不少人喜愛。在每集播出後的網路討論中，總是能看到許多網友評論「好好笑」，劇情討論中也常出現滿滿的「xd」。

網友表示，《結婚白皮書》是很適合放鬆的小品喜劇，很適合午休時配著午飯，或是下班回到家時當作紓壓的娛樂劇。在忙碌的生活中，這樣輕鬆又可愛的劇絕對不能錯過！

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月27日至2022年05月26日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『結婚白皮書』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。