攸關T1聯盟總冠軍賽門票誰屬的關鍵戰役，28日在台體體育館登場，台中太陽雖從23分大幅領先，打到末節一度變成落後，幸好太陽及時打出9比0小高潮穩住戰局，最後以80比75力挫新北中信特攻，季後賽首輪2勝1敗戰績挺進總冠軍賽，30日前往鳳山跟高雄海神進行G1。

太陽一開賽就士氣如虹，靠著桑尼領軍，且因特攻洋將艾斯腳踝扭傷，打出誇張22比5開局，甚至一度取得34比11大幅領先，沒想到次節後半段風雲變色，特攻也靠謝亞軒3顆三分球帶領，打出更加離譜的21比2猛攻追成僅落後4分。

上半場打完，特攻把比數追成36比40；來到第3節，特攻更一度取得超前，雙方火氣也越來越大，此節還剩23秒，桑尼與夏樂在場上爆發口角衝突，幸好裁判趕緊把兩人隔開，沒讓衝突繼續擴大，打完前3節，特攻反以58比56領先。

打到末節，場上局面變成互有領先局面，可是塔克嘗試變成太陽「救世主」，一個人連拿6分，打到最後4分44秒，幫助太陽71比65領先，艾倫接著兩罰俱中，丁聖儒也有兩罰中1，幫助太陽完成9比0攻勢，不過特攻接下來連追4分。

太陽隨即靠著穩定罰球持續穩住領先差距，謝亞軒竟在最後44秒出現離譜傳球失誤，拱手把球權送給太陽，接著太陽耗完進攻時間，特攻雖然兩度嘗試三分出手，可惜都告落空，也讓最後比數停在80比75，太陽宣告挺進T1總冠軍賽。