也該到「浪花弟」克雷湯普生展現三分火力的時刻了！浪花弟27日單場投進8顆三分球、貢獻32分，協助地主勇士120比110力退獨行俠，在西區冠軍賽取得4勝1敗戰績宣告闖進總冠軍賽，這是勇士相隔3年重返總冠軍賽，也將尋求隊史第7冠。

勇士開賽就打出9比2，獨行俠也靠東契奇與丁維迪火力追上，可是整個西區冠軍賽表現較為「沉默」的克雷湯普生，次節接連投進三分外線，甚至穆迪也連拿7分，攜手幫助勇士擴大領先到21分，上半場打完，勇士69比52領先獨行俠。

光在上半場，克雷湯普生就投進5顆三分球、獨拿19分，普爾也有12分，卓雷蒙格林10分，反觀獨行俠只有替補後衛丁維迪17分，其他球員得分都沒上雙，東契奇半場投12中2，含三分球投4中0，僅拿6分，也讓獨行俠持續挨打。

儘管勇士第3節開始就打出7比2，擴大領先差距到23分，東契奇卻在此節結束前領軍打出誇張15比0，轉眼把比數追成84比92的個位數差距，幸好第3節還剩12秒普爾切入放進兩分，總算終止勇士這波得分荒，但比賽已陷緊張。

勇士末節開始又是9比3小高潮，重新擴大領先差距，但東契奇持續幫助獨行俠追分，打到最後2分02秒，柯瑞埋伏底線投進三分外線，幫助勇士取得118比102穩定領先，獨行俠全隊已經很清楚，他們幾乎已經沒有機會可以再次追上。

勇士全隊6人得分上雙，包含先發五人，除了克雷湯普生，威金斯也拿18分、10籃板，卓雷蒙格林17分、9助攻與6籃板，柯瑞15分、9助攻，盧尼10分、18籃板，普爾替補貢獻16分；獨行俠以東契奇28分最高，丁維迪26分，芬利史密斯13分。