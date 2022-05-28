操作堆高機不慎！高雄18歲少女遭升降牙叉壓身 昏迷急救 16:562022/05/28 中時 崔正綱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林姓少女自行操作堆高機，誤觸抽壓踏板，造成升降牙叉壓至身體，昏厥送醫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林姓少女自行操作堆高機，誤觸抽壓踏板，造成升降牙叉壓至身體，昏厥送醫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真） 高雄市大寮區田單四街今日下午3點驚傳工安意外事故，經瞭解是一名17歲林姓少女在自家工廠自行操作堆高機加深熟悉度，誤觸抽壓踏板，造成升降牙叉壓至身體，林女昏厥由消防隊送醫，目前還在急救中， 詳細原因仍待調查釐清，並通報勞檢局派檢查員到場調查。 高雄大寮傳爆炸聲！空壓機管線破裂 4工人傷急送醫 高雄》本土暴增9630例 65歲長者打疫苗計程車免費接送 奔波360公里只為搶打兒童BNT 南漂家長高雄、南投來回跑 #驚傳 #工安意外 #高雄 #堆高機 #牙叉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄龍舟點睛祈福 打3劑＋快篩陰才能下場 04:102022/05/27 地方新聞 李四川「委屈」PO文 高巿藍聲援選巿長 13:322022/05/27 政治 李四川臉書吐「委屈」 高雄大咖不忍了！對朱立倫大喊一句 07:442022/05/28 政治 3國中生高雄黃蝶翠谷釣魚！1人踩空墜溪溺斃 15:062022/05/28 社會 2022誰來做老大》高雄市長 李四川委屈說 高巿藍喊選巿長 04:102022/05/28 政治要聞 高金素梅發出「緊急號令」 自曝收到高雄一包裹：我哭了 08:052022/05/28 政治 品觀點｜高雄青創農企業孵育計畫 扶育青壯農種出希望 11:012022/05/27 寶島 品觀點｜方序中×瑪莎×邵雅曼「Re：小花盛開的回音」6／25高雄展出 10:452022/05/27 娛樂 國1北上高雄岡山段6車大追撞 4人受傷送醫 15:082022/05/27 社會 品觀點│冠軍玉荷包量販店上架 籽小肉厚又多汁 17:062022/05/27 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。