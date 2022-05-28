林姓少女自行操作堆高機，誤觸抽壓踏板，造成升降牙叉壓至身體，昏厥送醫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市大寮區田單四街今日下午3點驚傳工安意外事故，經瞭解是一名17歲林姓少女在自家工廠自行操作堆高機加深熟悉度，誤觸抽壓踏板，造成升降牙叉壓至身體，林女昏厥由消防隊送醫，目前還在急救中，

詳細原因仍待調查釐清，並通報勞檢局派檢查員到場調查。