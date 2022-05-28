嘉義市長黃敏惠（中）鼓勵民眾參加徵才活動，找到合適的就業機會。（廖素慧攝）

疫情延燒3年，今年本土疫情嚴峻，勞工失業、畢業生找不到工作、產業缺工等問題讓勞資都苦惱，嘉義市政府28日舉辦徵才活動，連鎖餐飲、製造業等產業提供2300多個職缺，媒合約500人，媒合率約21.6％，觀光餐飲業吸引年輕人。

市府在東區體育館舉辦「在嘉就業．幸福加倍」就業徵才博覽會，有43家企業廠商，提供2311個就業機會，工作類別有服務業、製造、工程、管理及現場作業員等多種職缺。

市長黃敏惠表示，嚴峻疫情衝擊就業市場，市府與企業廠商合作提供就業媒合平台，結合雲嘉南分署提供職業訓練，市府也推動西區大發展、東區大進步的施政策略，吸引廠商來投資，提供就業和創業機會，希望讓求職、轉職的民眾都能留在「嘉」鄉工作生活。

黃敏惠表示，市府同時提供多樣職業訓練、職能培力、職涯探索等課程，鼓勵青年返鄉就業和創業，讓企業找到人才，人才也能回嘉工作，照顧家人。

勞動部雲嘉南分署分署長劉邦棟指出，根據統計嘉義地區每名待業民眾有1.6個工作機會，該分署除協助媒合就業，也與嘉義市政府緊密合作，提供多種職業訓練，中高齡待業者的工作經驗是優勢，企業廠商透過職務再設計，聘雇中高齡者或更能符合廠商的需求。

市府社會處長林家緯指出，此次徵才活動共媒合約500人，媒合率21.6％，嘉義市廠商有8成是觀光旅宿餐飲相關的服務業，大型連鎖餐飲如藏壽司、涮乃葉火鍋店、耐斯王子大飯店等業者，吸引很多年輕族群應徵。