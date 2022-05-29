商場上常見跨企業的合作策略，在傳播領域也是如此，包括新媒體以及自媒體都一樣。

自媒體頻道主常用的品牌合作策略，可以分為兩類，一類是跟同為頻道主的其他品牌合作，以達成相互拉抬的目的；另一類則是跟可以提供贊助費用的產品品牌合作，以增加變現的來源。

一、頻道主之間的品牌合作

跟其他自媒體品牌合作影片，以求互通粉絲，這是相互拉抬最簡單有效的常見行銷策略，台灣常見自媒體頻道主的合作。有時候自媒體也可以藉此壯大，增加副品牌，甚至逐步形成更具規模的自媒體集團，也就是原本的同一團隊，除了經營先前的頻道之外，可以新增具有副品牌性質的其他頻道。不管是跟其他品牌合作，或者是增加副品牌，藉由同為頻道主的品牌合作，可以用最小的成本、創造可以快速提升流量與收入的最大綜效。

同為頻道主的品牌合作，目前已經有「多頻道聯播網（Multi-channel network, MCN，簡稱聯播網或MCN）這種型態，這是第三方服務供應商，透過邀集許多個YouTuber頻道合作結盟，除了相互拉抬，也提供創作者合作、觀眾開發、節目內容規劃、數位版權管理、營利或銷售等多種服務。一般而言，MCN比較適合已經有相當程度之知名度的網紅與頻道。

二、頻道主跟產品品牌的合作

至於跟產品品牌的合作，可以自行開發也可以透過媒合機制的協助。針對自行開發，例如音樂性質的頻道，可以找音樂相關產品或是服務的品牌合作。除此之外，頻道主也可以加入品牌合作的媒合機制，即BrandConnect，這是YouTube持續開方的服務之一，初步只開放特定的受邀者，尤其是居住在美國、加拿大與英國的頻道主，後續才會視需求與成效，逐步推廣到世界各地。

兵法有云：知己知彼，百戰百勝。戰場如此，而商場如戰場，原理當然也一樣。頻道主想要實際洽談產品或是服務的品牌合作之前，應該了解對方作為品牌客戶有什麼樣的需求，以便製作自己頻道的簡介；在報價時，更應該注意價格之合理性，並且思考如何在既有頻道風格中安插品牌行銷訊息。

新媒體中的自頻道，雖然顛覆了傳統媒體的很多想像，但是在合作策略上，基本原理都一樣，就像是戲法人人會變，巧妙各有不同，端看創意如何求新求變。

作者為臺灣藝術大學廣播電視學系教授

●原為「高雄市政府新媒體人才培育中心」教材，改寫轉載

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。