彰化一名男子1996年間娶回泰國美嬌娘，未料婚後沒幾日妻子就跟同鄉私奔，10餘年後還因從事性交易工作遭驅逐出境，至今無消無息，遂向法院訴請離婚。彰化地院審結，認此婚姻已難以維持，准許離婚。可上訴。

判決書指出，男子主張，透過朋友認識泰國籍女子小莉（化名），兩人於1996年間結婚，但婚後小莉離家出走，音訊全無，2008年間更因為從事性交易工作，違反社會秩序維護法，而遭到我國驅逐出境，未再來台；男子認為，兩人分居多年，夫妻有名無實，且小莉從事性交易的行為是敗壞門風，遂向法院訴請離婚。

對此，小莉未出庭辯論，也未提出書狀聲明或陳述。彰化地院審理時，家事調查官訪查結果指出，結婚初期兩人關係尚可，但自從小莉認識同鄉友人後，關係出現改變，小莉經常以工作為由不在家，後因從事性工作被遣返回國，讓男方徹底心死等。

法官認定，夫妻長期分居台灣、泰國兩地，長達9年之久，顯見雙方已無任何維持婚姻的誠摯、互信、互諒及互愛可言，更無法期待雙方繼續維持及經營婚姻生活，認定2人婚姻有難以維持之重大事由，且女方須負較大責任，准許離婚，可上訴。