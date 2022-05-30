樓下鄰居怨天花板有「整片水珠」他急喊冤 內行曝驚人真相

1名網友日前被樓下鄰居質疑自家水管漏水，導致鄰居家客廳的天花板出現「1顆顆水珠」，照片中天花板隔板出現整片水珠，但網友一眼看出是「室內反潮」，主因是天花板材質遇到大溫差或連日豪雨就會滲水珠，常見的氧化鎂板就經常發生，長期下來會造成天花板裂掉塌陷，到時必須重做。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，日前他的樓下鄰居向他抱怨，鄰居家客廳的天花板出現1顆顆水珠黏在上頭，鄰居質疑是他家的水管漏水造成，但他澄清客廳區域沒有水管，他認為是鄰居家天花板是木板材質加上油漆選錯倒致，此外近日連續豪雨也可能有關係。

網友被樓下鄰居質疑自家水管漏水，導致鄰居家客廳的天花板出現「1顆顆水珠」，照片中天花板隔板出現整片水珠，但網友一眼看出是「室內反潮」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

影片、照片一曝光，有網友馬上認出應該是「室內反潮」而非漏水，是天花板的品質差，濕氣重時就會吸水並滲出水珠，「氧化鎂板造成的，這種板遇反潮一定吸水，然後就會造成了滴水」、「要直接拆了重釘天花板，是跟裝潢板材有關」、「可以請第三方檢驗，是氧化鎂板造成的，才會大面積、局部性滴水。」

也有網友說氧化鎂板很常出現結水滴情形，時間一久天花板會裂掉塌陷，就必須重做，因此目前大多數裝潢都已改用矽酸鈣板，不少人也分享吃虧經驗，「這是建材造成的，不是樓上漏水，我飽受這種問題所苦快要20年，逢連續大雨幾天或者放晴後溫度上升都會逼出水珠」、「我們家就是這樣，遇到無良設計師」。