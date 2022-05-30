人民幣兌美元在岸價（CNY）30日下午4時30分收升433基本點（bp），盤中一度升破6.65元，高見6.6456元。

人民幣兌美元在岸價收報6.6648元，較上日下午4時30分收報6.7081元，升433bp或0.65％；較晚上11時30分最後成交價6.6980元，走強332bp。

離岸價（CNH）曾升穿6.66元，高見6.6552元，截至下午4時41分，離岸價報6.6740元，在岸價報6.6624元。

官方今日開出的中間價報6.7048元，較上日報6.7387元，上調339bp或0.5％。

交易員指出，國內新冠疫情形勢持續向好，加上市場風險偏好回暖壓制美元指數，人民幣獲益反彈，不過分紅購匯需求仍可能適時增多，短期匯價大概寬幅震盪。

另有交易員認為，市場對美國聯準會（Fed）激進升息預期逐漸降溫，短期美元支撐力將繼續受到考驗；而隨著上海推進復工復產，經濟復甦預期會對人民幣提供一定支持，後續關注分紅購匯釋放情況。