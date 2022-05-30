不少民眾愛吃鹹酥雞炸物，但享受酥脆口感時可能會攝取過多油脂，營養師高敏敏指出，不同食材經油炸後，熱量會增加數倍不等，列出4種食材中排名第一是杏鮑菇，因為蔬菜類在炸過後反而吸油，所含熱量前後相比暴增5倍。

營養師高敏敏在《醫師好辣》節目中指出，在鹹酥雞攤4種食材中，最會吸油第一名是杏鮑菇，油炸前每100公克熱量僅有35大卡，但油炸完後會增至175大卡，前後相差5倍，第二名則是鹹酥雞的3.5倍，米血糕、銀絲卷都是1.5倍。

營養師高敏敏指出，蔬菜含水量高，油炸後油脂會取代水分，使熱量飄升5倍。（圖／翻攝YouTube）

高敏敏解釋，含水量最高的食材吸油率也會最高，菇類含水量很高，丟進油鍋後水分就會被逼出來，接著再吸進油脂，吸油率會因本身含水量而增加。而最多人認為銀絲卷是最吸油食材，僅跟同樣是澱粉類的米血糕相近，真正要注意的是吃下煉乳的熱量。

高敏敏也建議，食用炸物時可以選擇「去皮吃」，或是用廚房紙巾吸附多餘油脂，也可以簡單自製「鳳梨小黃瓜氣泡飲」搭配，將鳳梨、小黃瓜切片後倒入無糖氣泡水，因鳳梨酵素可分解蛋白質，小黃瓜含鉀則能代謝胡椒鹽所含的鈉，增加飽足感又能促進代謝。